Елена Ваенга сообщила о болезни: "Надеюсь, что выкарабкаюсь"

Елена Ваенга считается одной из самых востребованных артисток на российской эстраде. Ее рабочий график расписан на месяцы вперед. Артистка много гастролирует по городам, неизменно имея успех. Однако чего стоит певице радовать многочисленных поклонников, мало кто знает. Нередко ради своих фанатов артисты пренебрегают собственным здоровьем, выходя на сцену в плохом самочувствии, но не показывая этого.

Так, Елена Ваенга призналась, что уже месяц как болеет. Популярная исполнительница сообщила, что впервые столкнулась с подобным.

"Я болела неделю, две… Но, люди дорогие, чтобы я болела месяц… Меня лечат врачи. Я как на работу хожу на капельницы. Я уже отменила один концерт по причине, что мне нечем петь. Думаю, ладно, сейчас выздоровею… Я нервничаю, я очень устала от этого… Ларингитом тоже можно болеть, но не месяц!" - возмущенно сообщила расстроенная Елена.

Певице приходится отменять свои выступления, потому что она не может работать из-за пропавшего голоса, передает "Звездач". Ваенга подчеркнула, что тщательно следила за своим здоровьем и берегла себя: не пила холодных напитков и не ела мороженого.

"Я надеюсь, что выкарабкаюсь. До слез… Я физически могу спеть, но мне нечем, у меня нет голоса. Скорее всего, не будет летних концертов… Простите пожалуйста! Сипатая, ужас…" - пожаловалась артистка.