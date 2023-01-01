В России намерены запретить украинцам въезд в страну на 50 лет

Погранслужба России намерена закрыть въезд в страну для некоторых категорий украинцев на срок до 50 лет.

Речь идет о тех гражданах, которые не прошли проверку в аэропорту "Шереметьево", были замечены в связях с ВСУ и спецслужбами Украины, а также публиковали контент в поддержку киевского режима, пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Например, одной украинке запретили въезд в Россию до 12 июля 2074 года, так как в ее телефоне обнаружили активную поддержку украинской армии. Во втором случае, пограничники не пропустили мужчину, который отрицательно относился к СВО, а в его телефоне были записаны номера сотрудников украинских спецслужб и правоохранительных органов. Ему запретили въезд в Россию на 20 лет.

Уточняется, что с октября 2023 года украинцы могут пересекать границу России только в аэропорту "Шереметьево", где организованы тщательные проверки, а также через автомобильный пункт Лудонка (Псковская область).