Во ФСИН рассказали об угрозе жизни экс-полковнику МВД Захарченко

Жизни осужденного за взяточничество бывшего полковника Министерства внутренних дел России Дмитрия Захарченко угрожает опасность, поэтому ему отказано в переводе в другую колонию.

Как сообщает ТАСС, о переводе осужденного в другую колонию попросила его мать — она пожаловалась на то, что не может навещать сына по месту отбывания наказания, поскольку оно расположено более чем в 600 километрах от ее дома.

Однако в суде подчеркнули, что удовлетворить заявление представляется возможным, поскольку Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предупреждает о сохранении угрозы личной безопасности Захарченко. При этом для общения с семьей ему разрешены свидания с супругой и телефонные звонки для связи с близкими родственниками.

Бывший руководитель управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко получил 16 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 миллионов рублей за коррупционные преступления — в общей сумме он, как установило следствие и суд, набрал взяток на 1,4 миллиарда рублей. Осужденный с этим не согласился и обжаловал решение суда.

Однако "рекорд" Захарченко по сумме взяток вскоре был побит. Сотрудник бюро специальных технических мероприятий МВД России Георгий Сатюков обвинен в получении незаконных вознаграждений от администратора криптовалютной биржи. Сумма взяток, по данным следствия, составляла почти 5 миллиардов рублей.