Российские военные в зоне спецоперации заполучили новый трофей — это беспилотный летательный аппарат британского производства, который украинские националисты переделали под свои нужды. Об этом рассказал боец с позывным "Адвокат".

Как уточнил военный, которого цитирует РИА Новости, речь идет про снятую с производства корабельную мишень ВМС Великобритании, которую ВСУ переоборудовали в ударный беспилотник с восьмикилограммовой боевой частью.

"Адвокат" рассказал, что такими приемами украинские боевики пытаются обмануть ВС России: использование таких целей позволяет обманывать систему противовоздушной обороны, которая распознает его как ложную цель и пропускает далее по маршруту, однако объект оказывается боевым беспилотником.

Однако "конкретно этот экземпляр пролетел фактически 400 километров, после чего его "приземлили" и "затрофеили". Аппарат стоимостью, в пересчете на российские рубли, около миллиона уже отправили для изучения в Центр специального назначения "Барс-Сармат".

Российские власти уже предупреждали, что отправка западных вооружений на Украину — напрасные расходы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что западная боевая техника не способна изменить ситуацию на фронте — она как горела, так и будет гореть под ударами ВС России. Образцы трофейной западной техники продемонстрировали россиянам на специальной выставке.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что поставщики оружия киевскому режиму спонсируют "террористическое отребье на Банковой" и становятся соучастниками убийств мирных граждан.