Собянин рассказал о новых пешеходных мостах Москвы

В Москве в ближайшие годы запланировано строительство сразу нескольких пешеходных мостов. Как отметил сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, благодаря этому появятся новые удобные прогулочные маршруты.

Так, сразу две переправы возведут в Мнёвниковской пойме. Одна из них свяжет её с Островной улицей в Крылатском, другая - с парком "Фили".

Удобнее станет добираться и до Гребного канала. Благоустроят также набережную со спусками к воде, цветниками, детскими и спортивными площадками.

Ещё один мост построят в центре столицы. Он свяжет стрелку Балчуга с Болотной площадью. А также станет украшением Водоотводного канала.



