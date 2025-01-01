Российский танкист спас из окружения 10 раненых бойцов

Командир одного из танковых взводов российской группировки войск "Восток" с позывным Унга спас десятерых раненных бойцов.

Это произошло во время боев за населенный пункт Константинополь в ДНР. Экипаж командира оказался в окружении после прорыва вглубь сил украинской армии. После они зашли в опорник ВСУ, где наводчик упал в яму к противнику.

"Выбор был один - зайти и зачистить этот опорник, чтобы вытащить своего наводчика живым", - рассказал он в беседе с ТАСС.

Танкист смог выйти из окружения и спасти своих товарищей. Для этого ему пришлось пройти пешком 15 километров. В настоящий момент всех бойцов эвакуировали.

"И вышли из окружения, отбив еще один опорник. Зачистили и вышли спокойненько. И девять "трехсотых" (раненых – прим. ред.) с пехотой вытащили", - поделился Унга.

ВС России освободили Константинополь в ДНР 9 марта 2025 года.