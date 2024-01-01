Умер режиссер Александр Митта

О смерти прославленного российского режиссера Александра Митты сообщила его коллега Валерия Гайя Германика. В своем официальном телеграм-канале она выложила скриншот поста сына Александра Митты Евгения, который написал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Фейсбук":

"Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим".

Отметим, что в последнее время Александр Митта боролся с онкологическим заболеванием. В середине ноября 2024 года у режиссера обнаружили злокачественную опухоль в почке. Ему присвоили паллиативный статус.

Отметим, что увенчанный всеми возможными кинопремиями и призами Александр Митта изначально учился на архитектора у легендарного конструктивиста Мельникова. А на вопрос о том, когда начал мечтать о режиссуре, отвечал коротко: никогда.