Макрон похвастался увеличением "коалиции желающих" до 30 стран

Численность участников "коалиции желающих", создаваемой для помощи Украине, достигла 30. Об этом объявил в воскресенье, 13 ииюля, президент Франции Эммануэль Макрон.

Политик заверил, что "коалиция желающих", созданная в Париже, где и размещен ее штаб, насчитывает уже 30 государств. Перечислять их Макрон не стал.

При этом президент Франции в очередной раз припугнул Запад "постоянной угрозой", якобы исходящей со стороны России. Под этим предлогом он призвал европейские страны организованно отреагировать на пресловутую угрозу ради мирного будущего, сообщается в аккаунте Елисейского дворца в социальной сети Х.

Ранее Макрон заявил, что члены "коалиции желающих" будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией. Сам факт формирования такой коалиции он назвал стратегическим сигналом Москве.

При этом французский лидер сделал неожиданный вывод из приостановки поставок вооружений США Украине. Он объявил, что в его глазах Вашингтон по-прежнему привержен поддержке Украины и выразил надежду на то, что Соединенные Штаты примут новый пакет антироссийских санкций.