Россиянам предложили способ сэкономить на ЖКХ во время отпуска

Российское законодательство предусматривает возможность экономии на оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в случае отсутствия в течение пяти суток подряд в жилом помещении. Об этом рассказал в понедельник, 14 июля, член профильного думского комитета Госдумы Александр Якубовский.

Парламентарий напомнил один из важнейших принципов в сфере жилищно-коммунальных услуг — плата должна взиматься только за реально потребленные ресурсы. По этой причине россиянин вправе требовать перерасчета, если долгое время отсутствует дома.

Якубовский уточнил, что перерасчет может быть осуществлен, начиная с шестого дня отсутствия — отъезда, например, в командировку или в отпуск. Однако это касается лишь тех коммунальных услуг, которые оплачиваются в зависимости из количества проживающих в квартире (доме), а не по приборам учета.

Депутат рассказал РИА Новости, что для перерасчета надлежит обратиться в управляющую компанию, товарищество собственников жилья или ресурсоснабжающую организацию с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими факт отсутствия.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов отмечал, что тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства в отдельных регионах взлетели в разы, в то время как средний рост цен за коммунальные платежи по стране составил лишь 11,9%. В связи с этим он поручил проверить обоснованность повышения тарифов.

При этом вице-премьер Марат Хуснуллин, ответственный в федеральном правительстве за "коммуналку", заявлял, что расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства можно сократить на 20%, если добиться повышения эффективности административного управления.