Названа причина смерти режиссера Александра Митты

Сегодня, 14 июля, стало известно о смерти прославленного режиссера Александра Митты. Ему было 92 года. Об уходе кинодеятеля сообщил его сын, художник Евгений Митта.

Теперь же ряд источников приводит детали смерти режиссера. Так, известно, что Александр Митта боролся с онкологическим заболеванием. Сообщается, что у артиста был рак почки. Как утверждает SHOT, именно он и стал причиной смерти Митты.

Сообщается, что в конце июня режиссера госпитализировали в хоспис в тяжелом состоянии с нарушением функций нервной системы. Прогнозы врачей уже тогда были неутешительными. Как передает Mash, спустя неделю Александр Митта совсем перестал принимать пищу в связи с тяжестью состояния и невозможностью глотать.

Где состоится прощание с легендой кинематографа, пока неизвестно.

Напомним, Александр Митта снял такие фильмы как "Экипаж", "Граница. Таежный роман", "Гори, гори, моя звезда" и другие. Он удостоен множества наград, в том числе ТЭФИ.