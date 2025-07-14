Предводитель киевского режима Владимир Зеленский удивил многих, когда пришел на встречу с президентом США Дональдом Трампом в июне в Гааге одетый, как обычный человек.

Как отмечает Axios, одежда Зеленского уже стала притчей во языцех. Однако он приоделся ради американского лидера, с которым общался на полях июньского саммита Североатлантического альянса, явившись на встречу "как обычный человек, не сумасшедший".

Портал подчеркивает, что глава киевского режима, вопреки обыкновения, "был одет как человек, которому место в НАТО", причем "с ним была группа людей, которые тоже не выглядели сумасшедшими".

По подсчетам Axios, Зеленский впервые с 2022 года появился на таком мероприятии в деловом костюме.

Манера Зеленского одеваться небрежно, несмотря на уровень посещаемого мероприятия и статус визави, уже не раз делала его объектом критики и насмешек. Президент США Дональд Трамп не упустил возможность подколоть главу киевского режима, когда тот явился в Белый дом в черной кофте, заправленной в невнятного вида штаны.

В то же время представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заверила, что ЕС не предъявляет каких-либо требований к одежде участников своего саммита, где ждали и Зеленского, поскольку "нынешний контекст слишком серьезен для обсуждения таких вопросов".