МВД объяснило, как распознать заражение телефона вирусами

Существует несколько признаков заражения мобильного телефона вредоносными программами — вирусами, а также конкретный порядок действий в такой ситуации. Об этом рассказали в понедельник, 14 июля, в Министерстве внутренних дел России.

Как уточнили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, нужно насторожиться, если телефон ведет себя странно: он работает намного медленнее, быстро разряжается, самопроизвольно перезагружается или сильно нагревается даже вне периодов использования.

Признаками вируса в телефоне могут появляться всплывающие окна или уведомления, которых раньше не было, или незнакомые приложения, которые хозяин гаджета не устанавливал. Также уже знакомые приложения могут требовать странные разрешения. В истории СМС или звонков могут появиться неизвестные номера или сообщения, которых хозяин телефона не отправлял.

В таких случаях нужно отключить гаджет от интернета, обратиться в свои банки для проверки состояния счетов и карт, проверить активные сессии в значимых аккаунтах, а также обратиться в отдел полиции по месту жительства. Для устранения вируса лучше всего сразу обратиться в сервисный центр или специалисту по кибербезопасности, говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее обладателей "яблочных" девайсов предупредили, что обновление программного обеспечения, запланированное Apple, кардинально изменит внешний вид операционных систем компании. Производитель обещает сделать операционки на различных устройствах более похожими.

Тем временем злоумышленники не дремлют и используют новую схему обмана населения — притворяясь техническими специалистами. Они звонят россиянам от имени крупных компаний — разработчиков программного обеспечения и предлагают провести срочную проверку гаджета для защиты личной информации. На деле же это обман.