В Москве впервые появилась желтая разделительная разметка

В Москве начали наносить разметку желтого цвета для разделения встречных потоков движения.

Ее впервые применили на улице Чагинская в Юго-Восточном округе, сообщили в департаменте транспорта Москвы. В этом месте часто происходили ДТП из-за нарушений правил обгона. Если новая разметка покажет свою эффективность, то ее расширят на другие участки Москвы.

Желтая разделительная линия повышает безопасность на участках с интенсивным движением", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

До сих пор желтый цвет применялся только для временной разметки, например, при дорожных работах или в зонах, где запрещена стоянка. Теперь ее будут использовать для разделения потоков. Желтый цвет лучше видно в темное время суток, зимой и при непогоде.

"Желтый цвет контрастнее белого, особенно в сложных погодных условиях", - объяснили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).