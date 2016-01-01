Mash: ведущей Татьяне Митковой стало хуже из-за рака

Телеведущую Татьяну Миткову экстренно госпитализировали в Москве. Ее самочувствие ухудшилось на фоне онкологии, утверждает Mash.

По некоторым данным, неутешительный диагноз был поставлен известной ведущей еще 16 лет назад. А в 2016 году медики обнаружили метастаз и начали проводит химиотерапию.

В настоящее время 69-летняя Татьяна Миткова попала в больницу из-за слабого иммунитета. Врачи провели консилиум и решили продолжать текущую химиотерапию.

Напомним, Татьяна Миткова около 30 лет работает в новостях. За ее плечами тысячи прямых эфиров. И как признавалась сама Миткова, главная ее заповедь - это работать быстро, точно и честно. Среди телевизионных наград - премия ТЭФИ в номинации "Лучший ведущий информационной программы". Кроме того, Татьяна Миткова удостоена орденом за заслуги перед отечеством, а также премией за достижения женщин России.