"Таких фильмов уже не снимают": коллеги скорбят из-за смерти Александра Митты

Не стало Александра Митты. Народный артист России скончался сегодня на 93-м году жизни. Актёр, сценарист, писатель, художник, педагог... Его талант многогранен, но широкая аудитория знала и любила Митту как постановщика знаковых картин, ставших классикой отечественного и мирового кино.

Энергичный, невероятно талантливый, всегда за работой. Таким Александра Митту запомнят коллеги и близкие. Кинорежиссёр, сценарист, актёр, писатель, педагог. Хотя сначала мечтал стать художником.

"Я хотел быть художником и рисовать карикатуры в "Крокодиле". Тогда это было самое веселое место. И там была прекрасная компания остроумных людей", - говорил Митта.

Уже работая в журнале "Крокодил", Митта понял: ему интереснее живые картинки и поступил на режиссуру во ВГИК. Учился у Михаила Ромма вместе с Шукшиным и Тарковским. А у Хуциева снялся в качестве актёра.

Для него хобби превратилось не просто в профессию - кино стало его жизнью. Снимать начал в шестидесятые, в оттепель. И его дебют - картину "Друг мой Колька" - сразу же оценили зрители. Теперь историю советского кино уже невозможно представить без его "Гори, гори, моя звезда" с Табаковым, или "Сказа как царь Петр арапа женил" с Владимиром Высоцким. Картина "Звонят, откройте дверь" получила Гран-при на фестивале детских фильмов в Венеции. А "Сказка странствий" с Андреем Мироновым в главной роли, как считал сам Митта, стала самой популярной и любимой из его картин.

Режиссер-экспериментатор. Один из главных его фильмов - первый советский фильм-катастрофа — легендарный "Экипаж", с впечатляющими для того времени спецэффектами. Созданными казалось бы из ничего: списанный самолет Ту-114, макеты, сделанные вручную. И люди в экстремальнейшей ситуации.

А когда Александр Митта взялся за сериал "Граница. Таежный роман" - тоже один из первых в России - его смотрела вся страна.

Энергии Александра Митты хватало на многое. Долгие годы в своей школе учил молодых режиссуре. Написал книгу. И признавался, что жизнь, обычную реальную, даже не успел заметить: всё время снимал кино.

"Мосфильм превратился в мой мир, и всё. Ничего другого за пределами Мосфильма я не знал и не хотел. Вся жизнь измеряется: от одной картины к другой. Кино - ревнивая очень вещь. Оно не любит, когда ты еще чем-то занимаешься, даже если это искусство. Ты отдай ему всё - с утра до ночи, и ему мало будет", - говорил режиссер.

Однако жизнь за пределами кино все же была. Александра Митта был счастлив в семье: с женой, художницей Лилией Майоровой они прожили вместе 65 лет. Режиссёр тяжело переживал её уход. А в последние годы сам много болел. И сегодня скончался в больнице.

"Я верю, что наши дети, наши внуки будут смотреть его фильмы. Потому что темы, которые он поднимал в своих фильмах,- вечные. Про любовь, про дружбу, про отношения между людьми. Мы всегда задумываемся над этим. И сегодня таких фильмов практически уже не снимают. Это непреходящая классика", - говорит актриса Ольга Будина.

"Я счастлив, что мне - ещё студенту театрального училища им. Щукина - удалось познакомиться с ним и подружиться. Да, "Точка-точка-запятая" была такая картина. Я помню, как он трепетно относился к постановке каждого кадра, каждой сцены", - говорит режиссер Евгений Герасимов.

Драма, комедия, приключенческое и историческое кино - ему были подвластны все жанры. Его любили актёры, которые снимались в его картинах. Коллеги, ученики. И, конечно, зрители.