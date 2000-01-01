Завербованная СБУ крымчанка подробно рассказала о подготовке теракта

Сотрудники ФСБ пресекли попытку теракта на территории республики Крым. Там по заданию украинских спецслужб гражданка России должна была подорвать нашего военнослужащего. Девушку задержали, на допросе она рассказала, что проходила подготовку на специальном полигоне.

Увидеть объект, активировать устройство и уйти "в закат" - план теракта составлен, словно синопсис к голливудскому боевику. Реализовать такой сценарий не позволили сотрудники ФСБ. Накануне 9 мая задержали девушку, которая по заданию СБУ должна была ликвидировать одного из старших офицеров Минобороны России.

"Я созвонилась с женщиной, которая должна была мне передать пакет с элементами взрывного устройства. Она мне вынесла посылку, в посылке были элементы взрывного устройства. Я заселилась в отель, где уже вечером должна была по получению инструкции собрать устройство и ночью этого же дня установить его на автомобиль. И наутро, после того, как я убедилась бы, что человек сел в машину конкретную, активировать устройство", - рассказывает задержанная.

Девушка 2000 года рождения - гражданка России и Украины, жительница Старого Крыма. Весной прошлого года через Белоруссию ездила на Украину для оформления загранпаспорта. Этим и воспользовались в СБУ. Предложили помощь, вошли в контакт и даже устроили крымчанке экскурсию по Киеву.

Девушку обрабатывали в игровой форме. Узнали про ее увлечения компьютерными шуттерами и предложили пройти настоящую спецподготовку на полигоне, а потом устроили квест.

"Я искала на территории Ирпеня по локации муляж гранаты. Просто вот такая тактическая история. Он мне дал координаты и сказал, типа, давай проведем такую тактическую операцию. Мне было скучно, я такая: "О, хорошо, давайте", - рассказывает девушка.

Имена сотрудников СБУ, готовивших такие развлечения, установлены. Старший лейтенант Игорь Китаев, уроженец Одесской области, вербует исполнителей. Капитан Александр Осипенко из Полтавской области отвечает за техническую составляющую. Их руководитель - майор Назарий Сдырко, организатор целого ряда преступлений на территории России.

Для вербовки украинские спецслужбы используют самые изощренные методы. Например, исполнителей ищут через общедомовые чаты. Кому-то угрожают, но чаще обещают золотые горы: деньги и переезд за границу.

Завербованные агенты для СБУ не представляют никакой ценности. К ним относятся как к расходному материалу. В чем в очередной раз убедилась задержанная. В содеянном она, конечно, раскаялась, но понесет наказание. Возбуждены уголовные дела по статьям "Террористический акт" и "Государственная измена", а это до 20 лет лишения свободы.