В Приморье начался сезон сбора мёда: у него особые вкус и свойства

В Приморье стартовал сезон сбора липового мёда. Ароматный натуральный продукт пользуется спросом в нашей стране и за рубежом. А внимание туристов привлекает ещё и оздоровительная процедура, а точнее - сон на ульях.

Золотистый, густой, теплый. Это первый мед сезона. Судя по всему, сбор будет хорошим. Над первой партией жидкого золота пчелы трудились несколько месяцев. Весной несли нектар с первоцветов, а сейчас с главного медоноса Приморья — липы.

Качать мед начинают, когда пчелы запечатают его в сотах. Так они как бы консервируют себе пропитание на предстоящую зиму. Лакомство там густое, с нужной влажностью. Перед тем как поставить рамку в медогонку, ячейки аккуратно вскрывают.

Липовый мед — стал уже брендом Приморского края. Натуральный продукт пользуется спросом и за рубежом, особенно в Китае, и в других "медовых" регионах России.

На пасеке Романа Можаровского пчелы выполняют сразу две работы. И мед производят, и туристов оздоравливают во время сна. Такая конструкция называется апидомик. Ульи в них устанавливают прямо под спальным местом. Чтобы поспать с пчелами, никакой специальной экипировки не нужно, они закрыты и не укусят. Поэтому можно ложиться и наслаждаться жужжанием пчел и запахом меда. Считается, что два часа такого сна заменяет целых шесть часов обычного.

Пчелы из апидомика остаются на одном месте, а вот остальные ульи будут переезжать вслед за цветением липы. В этом году аномальная жара внесла коррективы в сезон медосбора.

"Жара спалила липу, и начался не принос, а минус. Потому что если нет меда, то она начинает есть тот мед, что есть. Но надеемся, что доберем", - объясняет Роман Можаровский, пчеловод.

Сбор липового меда продлится примерно до конца июля. Затем пчелы будут приносить нектары других растений. Например, реликтового дерева диморфанта. За счет большого разнообразия приморской тайги, медосбор у пчеловодов продолжается до поздней осени.