В Москве указали на пользу конструктивного диалога России и США

Для глобальной стабильности важен конструктивный диалог между Россией и США.

Это значительно эффективней безрезультатных попыток давления и вражды, сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Только сотрудничество может обеспечить настоящий мир, стабильность и глобальную безопасность", - написал он в соцсети X.

По словам Дмитриева, ошибки предыдущего президента США Джо Байдена будут исправлены, так как "мир заслуживает лучшего".

Ранее в Кремле сообщили, что у Москвы и Вашингтона есть потенциал для перезапуска отношений, особенно торгово-экономических. Однако санкции, которые вводят США, вредят не только российским, но и американским предпринимателям.