Предводитель киевского режима Владимир Зеленский направил на рассмотрение Верховной рады законопроекты об очередном продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине.

Как утверждают украинские средства массовой информации, очередная пролонгация предусматривается с 7 августа на 90 дней, как это происходит регулярно с начала российской специальной военной операции.

Тем временем председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что Зеленский готовит сюрприз для несогласных с его политикой граждан Украины — он хочет лишать их гражданства.

Оппозиционер отметил, что простые избиратели "не захотят продолжения его преступной политики", поэтому глава киевского режима решил убрать их из избирательных списков, отобрав украинские паспорта, сообщает РИА Новости.

При этом на Западе Владимира Зеленского подняли на смех, когда тот пожаловался, что страдает от личного неуважения со стороны России. Глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини заявил, что предводитель киевского режима вызывает ассоциации с сурком, который пытался запугать тигра.