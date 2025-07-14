Киевский режим не верит, что анонсированное президентом США Дональдом Трампом заявление по ситуации на Украине сможет переломить ситуацию. Об этом рассказали осведомленные источники в Киеве.

Как пишет Bild, источник в правительстве Украины заявил, что "в последние месяцы мы перепробовали все возможное, чтобы убедить Трампа, что Путин не хочет мира и продолжит наносить удары", однако желаемого результата не получили.

Собеседник издания выразил надежду на то, что "Трамп наконец это понял". Однако оптимизма Киеву это не добавило, тем более что достоверных сведений о содержании пресловутого заявления пока нет — есть лишь слухи, что американский политик пообещает украинской армии наступательное вооружений, включая ракеты дальнего действия.

При этом, как утверждает Axios, президент России Владимир Путин в ходе последнего телефонного разговора с Дональдом Трампом дал собеседнику понять, что в ближайшие несколько месяцев российские войска планируют наступать на востоке Украины. Путин якобы уведомил американского коллегу о намерении в течение ближайших 60 дней предпринять новые усилия, чтобы захватить территории до административных границ украинских регионов, где Россия имеет значительные стратегические позиции.

Между тем положение ВСУ в Часовом Яре сравнили с дверью, которая болтается на одной петле. Российские подразделения контролируют почти весь город. Снабжение и пути отхода для украинских боевиков отрезаны. Освобождение этого укрепрайона неизбежно приведет к тому, что рухнут все надежды удержать Славянск и Краматорск.