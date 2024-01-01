Наташа Королева показала невестку-стриптизершу без прикрас

Единственный наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип в 2024 году женился на своей возлюбленной Мелиссе Фокс (в миру Анна Волынкина). Звездные родители поначалу не хотели принимать девушку в семью, требуя, чтобы она бросила работу стриптизершей. Ради любимого Мелисса пошла на этот шаг и в итоге обрела самую любящую и заботливую свекровь.

Однако в Сети судачат, что певица так и не смогла до конца принять невестку. По мнению многих интернет-пользователей, в пользу этой версии свидетельствуют то и дело появляющиеся в соцсетях Наташи Королевой фотографии и видео, на которых Мелисса Фокс представлена в не самом лучшем виде.

Так, сейчас бурно обсуждают свежий ролик, который выложила Наташа Королева на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм", на котором запечатлела сына Архипа Глушко и его супругу.

По мнению комментаторов, на видео и Мелисса и ее избранник получились некомплиментарно: у обоих заметен лишний вес. К тому же, считают наблюдательные подписчики, в ролике невестка Королевой обладает крупными короткими ногами.