Татьяна Миткова высказалась о своей госпитализации: "Раздосадована"

Сегодня, 14 июля, в Сети распространилась информация, будто Татьяна Миткова попала в больницу. Сообщалось, будто у той снизился иммунитет на фоне онкологического заболевания. Журналисты связались с легендарной телеведущей. Та опровергла информацию о госпитализации.

"Нахожусь сейчас на рабочей встрече. Раздосадована. Опровергаю", - коротко сообщила НТВ Татьяна Миткова.

Отметим, что в середине мая популярная ведущая выходила в свет. Она посетила прощание с режиссером российского и советского телевидения, экс-главным режиссером программы "Время", старейшим работником Первого канала Калерией Кисловой.

Фото Митковой немедленно распространились в Сети. Многочисленные интернет-пользователи оказались сражены наповал ее видом. Комментаторы в один голос заявили, что Татьяна Миткова выглядит совершенно фантастически для своих лет.

Отметим, что в сентябре телеведущая отметит круглую дату - ей исполнится 70 лет.