Мальта неожиданно выступила против 18-го пакета антироссийских санкций ЕС

Власти Мальты остались недовольны условиями рестрикций против России, предлагаемых в рамках 18-го пакета ограничительных мер Евросоюза. Об этом рассказал осведомленный источник из числа дипломатов, близких к обсуждению.

Как уточнил собеседник Politico, Мальта высказала возражения против предложения Еврокомиссии установить предельную цену на экспорт российских энергоносителей в размере 15% от рыночной цены, рассчитанной по среднему значению за три месяца.

Источник Reuters, в свою очередь, утверждал, что в ЕС рассматривалась цена в 47 долларов за баррель, исходя из среднего показателя стоимости российского сырья за последние 22 недели (за вычетом 15%). Этот уровень предлагается пересматриваться каждые шесть месяцев, что устраивает Словакию — еще одного противника нового пакета рестрикций.

Ранее угрозы блокировать новый пакет санкций ЕС против России раздавались из Эстонии. Глава МИД прибалтийского государства Маргус Цахкна заявил, что у Таллина "очень четкая позиция" относительно цен на российскую нефть: снижение ценового потолка должно быть включено в разрабатываемый пакет ограничительных мер.

При этом в Братиславе, пригрозив блокировать санкционный пакет, заявляли, что Словакия жизненно зависит от российского газа, а национальные интересы для словацких властей превыше общеевропейских. Это лишь усиливает раскол в Евросоюзе по вопроса новых ограничений в отношении России.