Введение новых пошлин для трудовых мигрантов, приезжающих в Россию, а также повышение уровня уже установленных пошлин поспособствует снижению уровня нелегальной миграции. Такое заявление сделал в понедельник, 14 июля, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, уже в ближайшие дни нижняя палата российского парламента приступит к рассмотрению поправок об установлении дополнительных госпошлин для мигрантов.

Например, за выдачу либо переоформление патента иностранному гражданину или апатриду предлагают взимать 4200 рублей. Такую же сумму иностранцу придется выложить за продление срока действия разрешения на работу. За выдачу дубликата патента или разрешения на работу, а также за внесение в них изменений пошлина может составить 2100 рублей.

Как подчеркнул Володин, это не только увеличит приток средств в российский бюджет, но и поможет усилить контроль за мигрантами, а также устанавливать места их фактического пребывания.

Ранее российский Следственный комитет сообщал, что количество уголовных дел в отношении мигрантов, направленных в суды на рассмотрение, за пять месяцев 2025 года увеличилось на 15%. В совокупности с начала 2025 года российское уголовное законодательство нарушили почти 12,5 тысячи иностранцев.

Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев предлагал депортировать из нашей страны всех нелегалов, не приносящих пользу обществу. В первую очередь речь идет о тех, кто сидит работы или был отчислен из учебного заведения, не прошел дактилоскопию и не учит русский язык.