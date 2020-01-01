СК завел дело на блогера-миллионника Subo за неуплату налогов

Блогера Subo объявили в розыск по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на сумму более 50 миллионов рублей.

По данным следствия, С 2020 по 2022 год блогер и его родственники создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 миллионов рублей. На 10 миллионов рублей они успели купить автомобиль премиальной марки. Деньги переводились на поставные счета.

"В связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 миллионов рублей", - добавили в подмосковном Следственном комитете.

Блогер объявлен в розыск. По данным СМИ, сейчас он находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Задержаны его родственники – отец и брат. Именно они помогали пранкеру проводить деньги мимо налоговой. Все трое поднимали сотни миллионов, не открыв даже ИП, сообщает telegram-канал "112". Отцу и брату уже избрали меру пресечения.

Настоящее имя Subo - Субхан Мамедов. Блогер собрал вокруг себя многомиллионную аудиторию, снимая пранки – ролики, где он отбирает еду у посетителей кафе или переодевается в полицейского и тому подобные вещи.

Зимой его лишили российского гражданства из-за предоставления ложных сведений о себе. Кроме того, ему запретили въезд в Россию на 70 лет.