Умер отец актрисы Дарьи Мороз

Сегодня, 14 июля, стало известно о смерти режиссера, продюсера Юрия Мороза. Печальную новость сообщил известный актер Дмитрий Харатьян, передает Starhit. Юрию Морозу было 68 лет. Что стало причиной смерти кинодеятеля, пока неизвестно.

Отметим, что Юрий Мороз известен не только своими работами, но и тем, что его дочерью является актриса Дарья Мороз, а супругой - артистка Виктория Исакова. Примечательно, что режиссер был крестным отцом сына актера Дмитрия Харатьяна Ивана.

Напомним, в кино Юрий Мороз дебютировал в исторической дилогии "Юность Петра" и "В начале славных дел" режиссера Сергея Герасимова. Известность получил после роли Тони в мюзикле "Принцесса цирка".

Также он известен по работе над первыми сезонами сериала "Каменская", экранизацией рассказа "Палатка и белый бульдог", а также адаптацией "Братьев Карамазовых".