Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Маяк в ДНР. Кроме того, в результате активных и решительных действий бойцов "Востока" освобожден населенный пункт Малиновка Запорожской области, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Меж тем Федеральная служба безопасности России предотвратила террористический акт в Крыму, который украинские спецслужбы планировали в отношении высокопоставленного офицера российского Министерства обороны. По подозрению в подготовке теракта задержана 24-летняя обладательница гражданств России и Украины, которая накануне празднования Дня Победы намеревалась подорвать российского военного в его автомобиле. Заказчиком преступления, по сведениям сотрудников ведомства, выступила Служба безопасности Украины.

Ранее стало известно, что Германия не будет отправлять ракеты Taurus Украине, несмотря на "последнюю просьбу" Киева. До этого президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ-2025 заявил, что применение ракет Taurus испортит отношения РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.