В пропавшем на Дальнем Востоке вертолете было пять человек

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Взлет" пропал при перелете из населенного пункта Охотск в Магадан. Об этом рассказали в понедельник, 14 июля, в региональных экстренных службах.

По данным оперативных служб, предварительно, на борту пропавшего Ми-8 находятся пять человек — трое членов экипажа и двое техников. Их местонахождение и судьба пока неизвестны.

Искать пропавший вертолет с людьми из Охотска отправился другой Ми-8, из Магадана — самолет Ан-26. В управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям по Хабаровскому краю подтвердили РИА Новости, что готовят и свое воздушное судно к подключению к поискам.

В диспетчерской службе Охотского района уточнили, что в этой местности сейчас установилась нормальная погода, а исчезнувший вертолет не подавал сигнал бедствия.

В июне в Якутии случился похожий инцидент — самолет Ан-2 совершал полет в рамках работы по охране лесов и перестал выходить на связь. Сработал аварийный радиомаяк. К счастью, выжили все находившиеся на борту пять человек — двое пилотов и трое специалистов Авиалесоохраны.