Депутаты захотели запретить выдачу микрокредитов в интернете

В Госдуму внесли законопроект о запрете на оформление микрозаймов в электронном виде.

Инициаторы документа являются депутаты из фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и сенаторы. Они предлагают установить прямой запрет на заключение микрозаймов в электронном виде с использованием постой и усиленной электронной подписи. В случае нарушения запрета МФО лишится права требовать исполнения обязательств по договору, передает РИА Новости.

"Данная мера направлена на обеспечение надлежащей идентификации личности заемщика, укрепление доверия к финансовому рынку и снижение уровня спонтанного или неосознанного заимствования", – говорится в пояснительной записке.

За последний год доля обращений россиян с жалобами на мошенничество в сфере МФО возросла до 14,7%. Зачастую обман происходит на основании похищенных персональных данных или посредством упрощенных методов идентификации.