Правительство списало 25 регионам кредиты на 43 млрд рублей

Правительство использует различные инструменты для поддержки субъектов Российской Федерации, в том числе списание задолженности по бюджетным кредитам. Об этом рассказал на совещании со своими заместителями в понедельник, 14 июля, глава федерального кабмина Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба правительства, Мишустин напомнил про новые правила, допускающие списание на две трети таких долгов, если высвобождаемые ресурсы будут направлены региональными властями на инвестиции и инфраструктурные проекты.

В совокупности решено списать такие займы 25 российским регионам почти на 43 миллиарда рублей. Эти деньги останутся в субъектах Федерации, что позитивно отразится на динамике региональной и федеральной экономики, а также на социальной сфере, подчеркнул политик.

В феврале сообщалось, что по поручению президента запускают казначейские инфраструктурные кредиты — их будут выдавать по льготной ставке на 15 лет. Деньги ассигнуют на строительство инфраструктурных объектов, закупку городского транспорта и другие задачи, решение которых необходимо для дальнейшего развития субъектов Федерации.

В июне было решено, что Крым и Севастополь получат еще 3 миллиарда рублей на социально-экономическое развитие. С начала 2025 года финансирование регионов полуострова превысило 112 миллиардов рублей. Также решено было выделить 2,7 миллиарда рублей Кемеровской области на реализацию социальных программ.