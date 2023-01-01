Режиссер Юрий Мороз умер от рака

Режиссер и продюсер Юрий Мороз скончался от рака поджелудочной железы. Как передает Mash, незадолго до смерти врачи присвоили кинодеятелю паллиативный статус. Морозу было 68 лет.

По некоторой информации, с онкологическим заболеванием режиссер сражался с 2023 года. Однако о неутешительном диагнозе Юрий Мороз предпочитал не распространяться. Что он борется со смертельно опасным заболеванием, знали только самые близкие люди.

В последнее время Юрий Мороз почти не вставал с постели и передвигался на коляске. Врач приезжал к известному режиссеру в конце июня, когда его состояние сильно ухудшилось, отмечает SHOT.

Напомним, Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне (Украинская ССР). Он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году — режиссерский факультет ВГИКа. С 1979 по 1987 год служил в театре "Ленком". Мороз также занимался режиссурой, сценарной работой и продюсированием, возглавлял Ассоциацию молодых кинематографистов.