В РАНХИГС торжественно вручили дипломы с отличием

В Москве в президентской академии РАНХИГС лучшим выпускникам сегодня вручили дипломы с отличием.

В торжественной церемонии приняли участие более тысячи студентов, показавших выдающиеся результаты. Ярким моментом праздника стала традиционная клятва выпускников.

РАНХИГС - ведущий вуз страны по подготовке кадров для госслужбы, а также самый востребованный среди абитуриентов за последние два года. С напутственными словами к собравшимся обратился ректор академии.

"Дорогие краснодипломники, вы уже много доказали, вы достигли невероятной вершины, но сегодняшняя вершина завтра будет только подножием к вашим следующим восхождениям, к вашим новым высотам. Я очень надеюсь и уверен, что вы с этим прекрасно справитесь", - заявил Алексей Комиссаров.