В Москве изъяли львят-пленников: их использовали для фотосессий

Льва и львёнка, которых использовали для незаконных фотосессий, передали в Московский зоопарк.

Когда маленького хищника забирали у предпринимателей инспекторы, он выглядел измождённым и испуганным. Что понятно: звери работали живым реквизитом, их возили на фотосессии по всей стране.

Ценник был внушительным: стоимость такого развлечения превышала 100 тысяч рублей. Нелегальный бизнес выявили в ходе прокурорской проверки. Никаких разрешительных документов на зверей у хозяев не было.

"Требование закона об использовании в культурно-зрелищных целях, в частности требование об обеспечении требований безопасности участников мероприятий, владельцами не соблюдаются. Так, владельцы организовали проведение фотосессии со львами в Москве, доставив животных в частный жилой дом", - сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.