Скрытые от глаз жемчужины: что можно увидеть на экскурсиях Фонда капремонта

Внушительные колоннады, величественные фасады и спрятанные во дворах советские статуи. Всё это можно увидеть на экскурсиях, которые организует Фонд капитального ремонта. Там профессиональные гиды рассказывают об истории домов и их знаменитых жильцов. Один из новых маршрутов - район Фрунзенской набережной.

Двор с дворцовым парком! Среди роскошных клумб - скульптуры советских времен: девочка-пионерка с книгой, трубач, а по соседству совсем уж реликвия - самолёт на детской площадке. На нём явно отправлялось в полёт не одно юное поколение. И двор, и дом скрыты от любопытных глаз, и конечно, не из обычных. Производят впечатление на экскурсантов.

"Дом, возле которого мы стоим, строился в 1957 году для высшей номенклатуры, для высших чинов Советского Союза. Здесь жили Молотов, Каганович, Хруничев. И конечно, архитекторы даже отнесли этот дом от красной линии Фрунзенской набережной", - говорит экскурсовод Даниил Давыдов.

Фрунзенская набережная фактически уже - музей архитектуры под открытым небом. Здесь и внушительный комплекс Министерства обороны, и Андреевский мост. Большинство зданий были построены в расцвет эпохи сталинского ампира - помпезны и внушительны: мощные карнизы, портики и колоннады. И у каждого жилого дома - своя история. Свои знаменитые жильцы. Военачальники, артисты, писатели. Вот - великолепное здание со шпилем, с мезонинами. Называют "Дом Тургенева". Одним из архитекторов и жильцов был Сергей Тургенев, потомок писателя.

"Прекрасное здание пятидесятых годов постройки, очень красивое. И естественно, что здесь огромное количество декоративных украшений. Здесь совершенно удивительные элементы, которые постепенно приходили в упадок", - рассказывает экскурсовод.

Несколько жилых домов на Фрунзенской набережной попали в программу капитального ремонта. В некоторых из них - в 8-м и 38-м - работы уже завершены. В других еще продолжаются. На экскурсии обязательно рассказывают и о том, насколько сложно ремонтировать и реставрировать такие объекты.

"В советское время здесь проводились работы по их воссозданию, строительству. С советскими материалами, они достаточно хрупкие и недолговечные. И сейчас, естественно, с помощью специалистов и с помощью современных технологий мы пытаемся сохранить то, что дошло до наших дней и воссоздать то, что утрачено", - говорит Даниил Лосин, главный эксперт Фонда капитального ремонта Москвы.

Экскурсии, которые проводит Фонд капремонта, очень популярны. Проводятся два раза в месяц. Собирают порядка семидесяти-восьмидесяти человек. Попасть на них очень просто.

"Ты абсолютно не должен ничего платить, ты не должен записываться, ты просто получаешь информацию, где, в какой точке и в какое время, и подстраиваешь своё личное расписание и приходишь на экскурсии", - говорит Карина Тевосян.

Темы и районы экскурсий постоянно меняются. В каждом сезоне появляются новые маршруты, позволяющие лучше узнать свой город.