Московские школьники представят Россию на олимпиаде по биологии на Филиппинах

Несмотря на то, что летние каникулы в разгаре, в лабораториях МГУ кипит работа. Призеры Всероссийской олимпиады по биологии сейчас готовятся к следующему важному этапу – международному. Вера – участница международной биологической олимпиады. Растения она знает так хорошо, что, кажется, будто говорит с ними на одном языке.

"Мы сможем пообщаться с ребятами из других стран, у нас в расписании написано, что мы будем даже делать какой-то совместный проект по биоэтике, что, наверное, здорово для формирования научного сообщества", - говорит Вера Красноперова.

Им предстоит соревнование со школьниками из более чем 80 стран мира. Ребят ждут и практика, и теория. Задания охватывают всё: от клеточной биологии и генетики до анатомии растений, животных и человека. Подготовка серьезная: вскрывают моллюсков, проводят хроматографию, ставят эксперименты, решают сложнейшие задачи. К примеру, сделать продольный разрез почки и проанализировать ее строение – справляются ребята на отлично.

"На этом срезе можно увидеть вещество почки, пирамиды мозгового вещества почки. Вот это почечная лоханка, вот такая структура почки", - объясняет Макар Рощин.

В национальную сборную, которая представляет Россию на международной олимпиаде, отбирают школьников из числа победителей Всероссийской олимпиады по биологии. Ребята, как правило, из разных регионов, но подготовкой к соревнованиям неизменно занимаются на базе биологического факультета МГУ с университетскими преподавателями.

"Ребята, которые участвуют в международных олимпиадах – резерв России интеллектуальный, который далее сможет стать ведущими учеными и представлять страну через десятилетия", - говорит Анастасия Орехова, руководитель сборной Москвы, старший преподаватель МГУ им. Ломоносова.

Современная биология – это целый комплекс наук, олимпиадники как многоборцы: им нужно отлично знать всё и обладать железными нервами.

"Эта система олимпиад с мощным положительным подкреплением. Пример этих ребят заразителен – в конечном счете, это позволят сформировать резерв очень образованных и талантливых ребят для обучения в вузах", - говорит Дмитрий Федоров – тренер национальной сборной по биологии.

Этот "резерв", как говорят наставники, уже сегодня показывает высший класс, ведь доказали свое право представлять страну на международной арене.