Собянин: Около 30 тыс. человек переедут в дома по реновации в Хорошево-Мневниках

В Хорошёво-Мнёвниках продолжается масштабная программа реновации. В одном из самых экологически чистых районов столицы уже построены и переданы под заселение 6 жилых комплексов. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин лично осмотрел новостройки и встретился с жильцами.

Оксана со своей семьей впервые осматривает новую квартиру. Момент, которого ждали столько лет. Предвкушает, как, наконец, все вместе смогут собраться за одним столом - взрослые дети, внуки и родители. Потому что в старой квартире приходилось есть по очереди.

"Впечатления отличные! Мы не ожидали, что будет такая большая квартира и такая удобная. Здесь также близко находится метро, более того, этот дом еще ближе к месту проживания моих родителей, что, в общем, очень удобною", - рассказала Оксана Игнатова.

Три просторных комнаты, большой коридор, два санузла - и все по московскому стандарту реновации. А это значит - квартира полностью готова к переезду, везде качественная отделка, розетки и светильники.

Новостройка в 24 этажа выполнена по индивидуальному проекту. Использованы технологии, которые смогут сохранять микроклимат в здании - стены без стыков и вентилируемый фасад. А это значит, летом в помещениях будет прохладно, а зимой - уютно и тепло.

"Для удобства жителей установлены на фасаде корзины для кондиционеров, все лоджии остеклены, подъезды выполнены в виде витражного остекления. В доме 345 квартир, и 8 предназначены для маломобильных групп населения. В них сделаны расширенные проемы, коридоры и туалетные комнаты", - отметил Шамиль Батдыев, заместитель директора дирекции "Стройпроект".

Около новостройки уже кипит жизнь - детские и спортивные площадки уже тестируют маленькие жители, которые вместе с родителями готовятся к переезду.

В Хорошёво-Мнёвниках на северо-западе столицы в ближайшее время будут тысячи новоселов. Район стал одной из крупнейших площадок программы реновации. Об этом сегодня на встрече с жителями рассказал мэр Москвы Сергей Собянин:

"Большая работа предстоит для Хорошево-Мневников. Около 30 тыс. жителей надо переселить. Переселили всего 3 тысячи. Так что еще все впереди. С каждым годом программа будет обороты набирать – освобождаться площадки, строиться с каждым годом больше и больше, так что ваши соседи будут постепенно переезжать. В вашем районе очень много современных новых домов строится. Старые ветхие дома не должны оставаться без внимания. Они должны тоже реновироваться. На их месте должны появиться хорошие современные дома, в которых будете вы жить, ваши дети и ваши внуки".

Новые современные жилые кварталы появляются на месте промзон. Одновременно меняется облик всего района. Скоро откроются станции новой Рублево-Архангельской линии метро, а в Мнёвниковской пойме появятся уникальные площадки для отдыха и спорта.