Россия исходит из того, что поставки вооружений и военной техники из США на Украину продолжались и продолжаются. Такое заявление сделал в понедельник, 14 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил намерение отправить Украине Patriot, хотя и признался, что пока не определился с количеством. Также источники утверждают, что в анонсированном политиком заявлении по украинскому кризису будет содержаться подтверждение поставок дальнобойных ракет.

Как отметил Дмитрий Песков, "фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники Соединенных Штатов продолжались и продолжаются на Украине".

При этом он напомнил, что из Вашингтона "было много слов сказано о дороговизне и так далее", а "теперь вроде получается, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы", сообщает РИА Новости.

Между тем источники в Киеве признались, что не испытывают оптимизма в отношении предстоящего заявления Трампа, поскольку "в последние месяцы мы перепробовали все возможное", однако желаемого результата не получили.

При этом спикер МИД России Мария Захарова подчеркивала, что поставщики оружия киевскому режиму спонсируют "террористическое отребье на Банковой" и становятся соучастниками убийств мирных граждан.