В Плес приедут десятки картин из Пушкинского музея

Европа едет в Плёс! Картины западных живописцев 17-18 веков из собрания Пушкинского музея отправляются на выставку в старинный русский город на Волге.

Сегодня 30 произведений мастеров разных стран - от Италии до Голландии - покидают запасники, чтобы завтра оказаться почти за 400 километров от родных стен.

Каждое полотно тщательно осматривают, прежде чем упаковать. Это третья, заключительная часть в масштабном проекте Пушкинского собрания и Музея пейзажа в Плёсе. Там представлены в основном пейзажи русских живописцев 20-го века.

Дополняя экспозицию работами европейских художников, авторы обращаются к источникам этого жанра.