Москва готова к продолжению диалога с Киевом по мирному урегулированию конфликта. Об этом напомнил в понедельник, 14 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Говоря о перспективах проведения третьего раунда переговоров, два из которых уже состоялись в Стамбуле, официальный представитель Кремля подчеркнул, что мы по-прежнему ожидаем предложений по срокам от украинских властей. Однако "очевидно, что Киев не спешит".

При этом "российская сторона готова к продолжению и к проведению третьего раунда", цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский признался, что это он затягивает переговоры, мотивируя это тем, что "не завершился обмен, о котором договаривались ранее". При этом никакой конкретики относительно возможных сроков третьего раунда переговоров он не привел.

При этом министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль призвал Запад быть честнее с собой, ведь "с самого начала было понятно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров". Он также подчеркивал, что полного поражения в смысле капитуляции ядерной России ожидать изначально не приходилось.