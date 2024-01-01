В Кремле осведомлены о желании графа Петра Шереметева переселиться из Франции в Россию. Об этом рассказал в понедельник, 14 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее 95-летний граф Петр Шереметев рассказал, что намеревается на склоне лет вернуться на родину, поскольку хотел бы " провести остаток жизни там, где мои корни, где покоятся мои предки, где начиналась история нашей семьи". Посольство России в Париже передало московским коллегам соответствующее обращение пожилого аристократа к российскому президенту Владимиру Путину.

Песков подтвердил, что Министерство иностранных дел проинформировало администрацию главы государства о том, что было такое обращение графа Шереметева. Он подчеркнул, что "наш соотечественник изъявил такое желание, и, конечно, это можно только приветствовать".

Вместе с тем представитель Кремля отказался делать из этого выводы о том, "в порядке или не в порядке" ситуация в Европе, поскольку "не нам судить", сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что наше государство последовательно наращивает усилия, направленные на оказание содействия соотечественникам за рубежом. В рамках госпрограммы по добровольному переселению в страну въехало уже более 1,2 миллиона человек.

В Россию стремятся не только люди, имеющие здесь корни. В конце 2024 года российскому лидеру поступило обращение от супружеской пары из Италии. Муж и жена попросили помощи Владимира Путина в получении российского гражданства.