В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию Молдавии в "передовой плац­дарм" НАТО на восточном фланге с учетом продвижения ВС России на Украине. Об этом в понедельник, 14 июля, рассказали в российской Службе внешней разведки (СВР).

Как отметили в спецслужбе, Североатлантический альянс активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией, поэтому руководство блока заставляет Кишинев переходить на натовские концепции ведения войны. ВС Молдавии наводняют военными инструкторами из государств НАТО, развертываются профильные учебно-тренировочные центры.

Это наглядно подтверждает, в НАТО стремятся трансформировать Россию в передовой плацдарм на восточной границе альянса, цитирует заявление Службы внешней разведки РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) направило Молдавии 650 миллионов долларов. Заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов рассказал, что назначение этих финансов – развитие в стране "правильной демократии".

При этом Министерство иностранных дел России подчеркивало, что в Кишиневе продолжают дискриминационную политику в отношении россиян. После унизительных процедур россиянам нередко отказывают во въезде под надуманными предлогами или вовсе без объяснения причин.