Боярский держался подальше от Алферовой на съемках фильма про мушкетеров

Михаил Боярский прославился на всю страну после того, как фильм "Д`Артаньян и три мушкетера" вышел на экраны. С тех пор прошло несколько десятков лет, а легендарного артиста продолжают называть главным мушкетером страны. Сам артист утверждает, что для него съемки в этой ленте не были интересны, поскольку в то время он был занят в театре, а к этой киноработе подошел как к "халтурке".

По словам артиста, у него было крайне мало времени для съемок, у его партнерши, актрисы Ирины Алферовой, сыгравшей роль Констанции, тоже. Боярский отметил, что все сцены с Алферовой были построены на импровизации. После работы в фильме они долго не виделись.

"Ну к тому же я знал, что Ира жена Саши Абдулова, и во избежание всяческих сплетен и слухов держался как можно дальше от того места, где она находилась. За исключением необходимых съемочных ситуаций... Кстати, у Алферовой было море фанатов!" - отметил Михаил Боярский.

В жизни актер уже много лет счастлив в браке с актрисой Ларисой Луппиан. По его словам, именно она отвела его в ЗАГС. Боярский рассказал, что они шли на репетицию, но тут Луппиан предложила ему зайти в ЗАГС. Оказалось, что она обо всем заранее договорилась, а он ничего не знал. Супруги вместе не только в жизни, но и на сцене.

"Лариса - замечательный партнер! Правда, мы с ней часто ругаемся, но только на профессиональные темы - из-за мизан­сцены, из-за неправильной интонации и так далее, и так далее", - сообщил актер "Миру новостей".