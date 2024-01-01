Молния убила троих человек в Тульской области

На территории парк-отеля "Шахтер" в Тульской области во время грозы погибли сразу три человека. Об этом стало известно в понедельник, 14 июля.

Как сообщает Telegram-канал 112, молния угодила в озеро, в котором в это время купались отдыхающие. Три человека, в том числе ребенок, погибли на месте, еще двоих госпитализировали с электротравмами.

Еще двоим отдыхающим повезло больше — они отделались незначительными повреждениями, госпитализация им не потребовалась.

Специалисты Гидрометцентра и МЧС регулярно напоминают гражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности в непогоду. Это особенно актуально, сейчас, поскольку из-за глобального потепления количество гроз возрастает. Руководитель астрономического комплекса обсерватории Московского планетария Александр Перхняк подтвердил, что для человека молния смертельно опасна из-за огромной силы тока и напряжения.

Летом 2024 года молния ударила в российский пассажирский самолет во время перелета из Новосибирска в Москву. В пункте назначения на фюзеляже Boeing 737 обнаружились следы попадания разряда атмосферного электричества. К счастью, критических повреждений и пострадавших удалось избежать.