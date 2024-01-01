Пранкеры Вован и Лексус подвели Акунина* под статью

Одним из поводом для уголовного преследования писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*), признанного в России иностранным агентом и включенного в реестр террористов и экстремистов, стал его телефонный разговор с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Это значится в материалах дела, которое слушается во Втором Западном окружном военном суде.

Акунину* вменяется публичное оправдание терроризма, содействие террористической деятельности, уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иноагентах.

Как выяснилось в суде, пранкеры позвонили Акунину* от имени предводителя киевского режима Владимира Зеленского. Писатель "заявил, что он даже согласен финансировать военные действия ВСУ, не со стороны России, а именно Украины".

В фабуле уголовного дела это описано как "активные действия, направленные на склонение последних к участию в действиях, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации", сообщает ТАСС.

12 января 2024 года Министерство юстиции России объявило, что писатель Борис Акунин* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*) признан иностранным агентом, поскольку выступал против специальной военной операции на Украине и распространял фейки о Вооруженных Силах России. До того писателя включили в реестр лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или террору.

За незаконные высказывания Акунина* Российский академический молодежный театр снял с репертуара спектакли по его произведениям. Минкульт, оценивая исчезновение с афиш российских театров фамилий деятелей культуры — перебежчиков, подчеркивал, что это "абсолютно логично".

* лицо, признанное в России иностранным агентом и включенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов