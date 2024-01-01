Путин обсудил с профильными членами кабмина социальные вопросы

Итоги года семьи обсуждают сегодня в Кремле. Владимир Путин проводит совещание по социальным вопросам. Вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту о новой стратегии демографической политики.

В Госдуму внесены законопроекты об изменении пенсионного обеспечения для многодетных матерей и льготах для тех, кто получил звание "Мать-героиня". С сентября заметно вырастет пособие по беременности и родам для девушек, получающих образование, а с января впервые начнутся семейные налоговые выплаты. Глава государства обратил внимание на важную демографическую проблему.

Владимир Путин: "Мы с вами демографические вопросы обсуждаем регулярно. Хорошо помним известную песню советских времён, когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке, потому что на десять девчонок по статистике девять ребят. Я так понимаю, что статистика у нас поменялась и сейчас не хватает женщин?"

Татьяна Голикова: "У нас мальчиков, кстати говоря, в 2024 году родилось чуть больше. У нас по-моему 51% мальчиков родилось за 2024 год. Раньше было наоборот. Но в целом, Владимир Владимирович, к сожалению, это серьёзная проблема, которая связана с двумя демографическими волнами. Одна периода ВОВ, вторая периода 90-х годов, которые наложились и резко сократили количество женщин, находящихся в репродуктивном возрасте".