Певцова и Высоцкую объединило одно горе

Сегодня, 14 июля, стало известно о смерти двух прославленных российских режиссеров - Александра Митты и Юрия Мороза. Одному было 92 года, второму - 68 лет. Говорят, причиной ухода мэтров кино стали онкологические заболевания. Митта боролся с раком почки, а Мороз сражался с раком поджелудочной железы.

Одними из первых печальные события прокомментировали актеры Юлия Высоцкая и Дмитрий Певцов. И если первая коротко высказалась о смерти режиссеров, то второй оказался более разговорчивым.

"Какой тяжелый день! Соболезнования семье и близким", - написала Юлия Высоцкая в своем официальном телеграм-канале, выложив фотографии Александра Митты и Юрия Мороза.

А вот Дмитрий Певцов припомнил культовые работы первого режиссера и рассказал, как в свое время ему работалось со вторым кинодеятелем.

"Я в своем ПЕРВОМ в жизни фильме (роль со словами!) снимался у Юрия, с радостью и теплом вспоминаю нашу экспедицию в Крым, где после каждой смены гостеприимная семья Марины Левтовой и Юрия собирала-поила-кормила актеров из "ПОЗЕМЕЛЬЯ ВЕДЬМ". Юрий служил актером в Ленкоме, я видел его на сцене, сыграл очень много в кино, как актер. И как сценарист, режиссер и продюсер снял прекрасные фильмы и сериалы. Светлый, добрый, интеллигентный, талантливый человек..." - отметил Певцов в телеграм-канале.

Напомним, что после трагической гибели Марины Левтовой Юрий Мороз женился на актрисе Виктории Исаковой. От первого брака у него есть взрослая дочь, актриса Дарья Мороз. От Исаковой режиссер воспитывал дочь Варвару.