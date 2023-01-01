Передвигался на коляске и почти не вставал с постели: Юрий Мороз страшно мучился перед смертью

Режиссер Юрий Мороз скончался 14 июля. Ему было 68 лет. Последний год вдовец Марины Левтовой не появлялся на публике, как оказалось, он сражался с тяжелым заболеванием.

Режиссер сериала "Каменская" скончался от рака поджелудочной железы. Болезнь у папы Дарьи Мороз обнаружили еще в 2023 году, но кинодеятель и его семья тщательного скрывали диагноз. Жена Виктория Исакова и знаменитая дочь часто выходили в свет, в соцсетях создавали видимость беззаботной жизни, поэтому общественность и не догадывалась, что семья переживает на самом деле.

Рак же у Мороза прогрессировал с такой скоростью, что за год у режиссера практически отказали ноги. Юрий с трудом вставал с постели и передвигался в инвалидном кресле. Последний месяц он был в паллиативном статусе, находился дома и испытывал страшную боль. Медики приезжали к кинодеятелю в конце июня — тогда его состояние сильно ухудшилось, пишет SHOT.

Старшая дочь и жена пока никак не прокомментировали трагедию. Также не раскрыты дата и место похорон режиссера. По некоторым данным, сам Юрий просил, чтобы его похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с Мариной Левтовой, еще 25 лет назад во время похорон любимой, он позаботился и о месте для себя.