Зеленский нашел нового премьера вместо Шмыгаля

Пост премьер-министра Украины может занять Юлия Свриденко. Вице-премьер и министр экономики получила соответствующее предложение от Владимира Зеленского. Об этом сообщил в Telegram сам украинский лидер – не уточнив при этом, какая судьба ожидает нынешнего премьера Дениса Шмыгаля.

По словам Зеленского, он предложил Свириденко "существенно обновить" работу правительства Украины. Украинский лидер подчеркнул, что ожидает представления программы действий нового кабмина в ближайшее время.

Ранее в Верховной раде сообщили, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера и сменить все правительство. Отмечалось, что такой шаг должен усилить влияние руководителя офиса президента Андрея Ермака. Кроме того, перестановки должны отвлечь внимание общественности от коррупции и провалов ВСУ на фронте.