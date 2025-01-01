В Благовещенске полностью запретили электросамокаты

Электросамокаты полностью запретили использовать в Благовещенске. Об этом в понедельник, 14 июля, рассказал мэр города Олег Имамеев.

Градоначальник, которого цитируют "Известия", объяснил, что на пользователей электросамокатов поступали сотни жалоб от горожан, поэтому власти Благовещенска отреагировали подобным образом.

За нарушение запрета на использование электросамокатов грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей. Эта норма начинает действовать с 14 июля.

Ранее сообщалось, что кикшеринговые компании попросили у российских властей ввести всеобщую верификацию на портале "Госуслуги" при аренде электросамокатов. Предполагается, что это позволит сократить число случаев, когда такие средства индивидуальной мобильности берут несовершеннолетние. Они нередко становятся виновниками аварий.

Например, в Нижнем Новгороде двое 15-летних подростка прокатились на самокате по пешеходному переходу. Не сумев вырулить, они врезались в 69-летную женщину, ей потребовалась госпитализация. В центре Красноярска подростки установили диван на электросамокаты, ванну поставили на колесики, а затем отправились в путешествие по проезжей части. К счастью, обошлось без травм.

Подобная мера уже действует в Москве. В столичной Госавтоинспекции рассказали, что количество дорожно-транспортных происшествий с участием самокатов и других средств индивидуальной мобильности с начала 2025 года в городе значительно сократилось. Ключевую роль в этом сыграли новые правила верификации пользователей проката.