Лошади сбежали с парада в честь Дня взятия Бастилии в Париже

Обстановка во время военного парада в Париже в честь Дня взятия Бастилии не понравилась лошадям. Когда конные войска проходили по Елисейским полям, один конь покинул всадника и сбежал. Еще одна лошадь упала.

Французские власти ранее предупреждали, что в Париже и его пригородах в праздничный день безопасность будут обеспечивать около 12 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Как заявил префект столичной полиции Лоран Нуньес, ожидались волнения в некоторых парижских районах.

14 июля во Франции отмечают главный национальный праздник, День взятия Бастилии. Власти традиционно предупреждают о возможных волнениях в Париже, которые обычно сопровождаются стычками митингующих с полицией, передает РИА Новости.